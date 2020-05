Warren Buffett scheint sich von den Kernprinzipien des Value Investing zu "distanzieren". Normalerweise würde der legendäre Value-Investor aus einem Marktcrash Kapital schlagen. Doch seine Anhänger erhalten mit dem Marktcrash 2020 ein anderes Signal. Berkshire Hathaway, Buffetts Mischkonzern, hat in den jüngsten Krisen Milliarden von Dollar verdient. Seine Devise lautet, gierig zu sein, wenn andere in turbulenten Zeiten ängstlich sind. Buffett scheint heutzutage jedoch der Ängstliche zu sein. Er ...

Den vollständigen Artikel lesen ...