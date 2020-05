In einer kurzen Handelswoche hat der DAX-Konzern Wirecard (WKN: 747206) am Dienstag die Ergebnisse seiner Sonderprüfung präsentiert. Der Prüfbericht konnte dabei nicht als Befreiungsschlag gewertet werden, was insbesondere an wenig Aussagekraft im häufig angeprangerten Drittpartnergeschäft liegt. Das schickte die Aktie auf eine Talfahrt. Doch auch weiterhin schlagen die Ergebnisse dieses Berichts Wellen. Ob es um kritische Stimmen bezüglich der Inhalte geht oder personelle Konsequenzen. Oder auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...