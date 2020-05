BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992) einem Biotechnologiefonds ahnlich, Evotec SE (ISIN: DE0005664809) mit über 100 Projekten in verschiedenen Stadien sein "Forschunsgsystem" anwendend ab einem gewissen Stand mit Partnern, die Risiko tragen und BioNTech SE (ISIN: US09075V1026) ist erst seit kurzem an der Börse, der mit Abstand spekulativste und durch seinen potentiellen Corona-Impfstoff derzeit im Fobeträgt derzeit mkus und in der Bewertung mit hohen Vorschusslorbeeren. Alle Drei stehen für die Chance auf Forschunsgerfolge, die gleich einem Lottogewinn, die Bilanzsituation wesentlich positiv beeinflussen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...