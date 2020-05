Die alte Börsenweisheit "Sell in may and go away" hat durchaus eine statistische Berechtigung. Wie wirkt sich dies auf den DAX-Start zur neuen Handelswoche aus? Die vergangene Handelswoche stand völlig im Zeichen der Notenbanken. Bereits im Vorfeld glänzte der Aktienmarkt mit hohen Aufschlägen und entwickelte sich sehr positiv: Mit dem Überspringen der runden 11.000er-Marke am Mittwoch stand der DAX ...

