Vor einiger Zeit betrat dieses Blog Neuland, denn zum ersten Mal veröffentliche ich hier einen Gastartikel, der nicht aus meiner Feder stammte.Heute findet der Artikel "Über den Boulevard in den Papierkorb - Ein Essay über die Gegenwart und Zukunft der deutschen Finanzpresse" und seine Fortsetzung "Und weiter geht's... über den Boulevard in den Papierkorb - Eine Fortsetzung des Essays über die Gegenwart und Zukunft der deutschen Finanzpresse" einen weitere - und letzte - Fortsetzung und erneut ist für den Inhalt alleine der Autor Stephan Gemke verantwortlich.Auch in diesem Essay widmet Stephan ...

Den vollständigen Artikel lesen ...