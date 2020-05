Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Linz (pta002/03.05.2020/18:50) - Auf Basis der mittlerweile vorliegenden Zahlen des ersten Quartals 2020 und nach heutiger Analyse der vorläufigen Zahlen der S&T Gruppe für den Monat April sowie der letzten Forecasts der S&T Gruppenmitglieder, sieht der Vorstand der S&T AG trotz der Corona-Krise für das laufende Geschäftsjahr eine Geschäftsentwicklung über Vorjahresniveau als wahrscheinlich an: Beim Umsatz sollen 2020 rund EUR 1.150 Mio., bei der Profitabilität rund EUR 115 Mio. EBITDA erreicht werden. Beide Werte liegen rund 3% über dem Geschäftsjahr 2019, was entgegen den massiven Verwerfungen der globalen Wirtschaft eine Fortsetzung des profitablen Wachstumskurses der S&T Gruppe bedeutet. Damit soll auch 2020 trotz der Corona-Pandemie erstmalig eine EBITDA-Marge von 10% erreicht werden. Die mittelfristigen Ziele der Agenda 2023 - EUR 2 Mrd. Umsatz bei EUR 220 Mio. EBITDA im Geschäftsjahr 2023 - bleiben unverändert aufrecht.



Die Zahlen für das erste Quartal 2020 werden wie geplant am 7. Mai 2020 veröffentlicht.



3. Mai 2020 Der Vorstand



ÜBER DIE S&T AG Der Technologiekonzern S&T AG (www.snt.at, ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, SANT) ist mit rund 4.900 Mitarbeitern und Niederlassungen in 32 Ländern weltweit präsent. Als Systemhaus ist das im TecDAX® und SDAX® an der Deutschen Börse gelistete Unternehmen einer der führenden Anbieter von IT-Dienstleistungen und Lösungen in Zentral- und Osteuropa. 2016 ist S&T bei der Kontron AG - einem Weltmarktführer im Bereich Embedded Computer - eingestiegen und zählt nach dieser Transaktion mit einem weiter gewachsenen Portfolio an Eigentechnologien in den Bereichen Appliances, Cloud Security, Software und Smart Energy zu den international führenden Anbietern von Industrie-4.0- bzw. Internet-of-Things-Technologie.



