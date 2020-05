BERLIN (dpa-AFX) - Hunderttausende Kinder und Jugendliche gehen an diesem Montag bundesweit wieder zur Schule, nachdem wegen der Corona-Pandemie über Wochen fast nur Fernunterricht angesagt war. In einigen Ländern kommen nach den Abschlussklassen jene zurück, für die im nächsten Schuljahr Abschlussprüfungen anstehen, sowie die obersten Grundschulklassen.



Damit bleiben nach einer bundesweiten Umfrage der Deutschen Presse-Agentur in den meisten Ländern die Kinder aus den Jahrgangsstufen 1 bis 3 sowie die Schüler der 5. bis 8. Klasse erst einmal zuhause. Wie es für sie weitergehen wird, soll erst bei der nächsten Beratung von Bund und Ländern an diesem Mittwoch (6. Mai) besprochen werden.



Präsenzunterricht in den Schulgebäuden ist zunächst nur für einzelne Jahrgänge geplant. Außerdem gelten überall Abstandsregelungen und Hygieneauflagen, die einen sprunghaften Anstieg der Corona-Infektionszahlen vermeiden sollen. Eine Maskenpflicht gibt es bundesweit nur an sehr wenigen Schulen. Im Schulbus ist das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes dagegen vorgeschrieben. In Rheinland-Pfalz stattete das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Busse und Bahnen mit rund 150 000 Schutzmasken aus. Diese werden beim Fahrer als Reserve für Schüler bereitgehalten, die keine Maske dabei haben./len/DP/mis

