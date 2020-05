Essen (ots) - Der Hamburger Pianist Alexander Krichel bricht mit einem Experiment aus dem Home-Office aus. Statt wie tausende Klassik-Interpreten derzeit allein von zu Hause aus Videos für Fans zu senden, wird er am kommenden Samstag Beethoven und Liszt im Autokino spielen. "Die Zuschauer bekommen ein echtes Konzert, das ist mir wichtig", so Krichel im Gespräch mit der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Er sei "einfach glücklich" in der Corona-Krise endlich wieder live vor Publikum spielen zu können. Der 30-jährige wird am 9. Mai live am Seilersee von Iserlohn (Märkischer Kreus, Nordrhein-Westfalen) am Flügel sitzen. Eine große Leinwand überträgt nach Sonnenuntergang Krichels Spiel, per Radiofrequenz lauschen die Autokinobesucher dem Auftritt. Chips und Drinks dürfe jeder selbst mitbringen, ausnahmsweise störten sie ja Konzertnachbarn nicht.



