Goodyear (GT): ungebremst durch die Autokrise?

Symbol:ISIN:Das letzte Halbjahr war kein gutes für Goodyear. Mit einem Minus von rund 58 Prozent und einem Kursverlauf meist unterhalb der gleitenden Durchschnitte spiegelt sich die Krise der Automobilindustrie. Aktuell formiert sich nach einer bis in der 50er-EMA hineinreichenden Gegenbewegung eine Widerstandslinie, bei deren Unterschreiten der Abverkauf weitergehen könnte.Der weltweit drittgrößte Reifenhersteller mit den Marken Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava, Kelly Tires und Debica schreibt rote Zahlen und zahlt trotzdem eine gleichbleibende Dividende an seine Aktionäre. Das ist zwar großzügig, zehrt aber an der Substanz des Unternehmens. Die Krise der Automobilindustrie und die Erwartung einer stärkeren Rezession sprechen dafür, dass sich der Kursverfall fortsetzen könnte.Unser Short Setup mit dem Trigger bei 6.35 USD , dem Kursziel bei 4.09 USD und dem Stopp Loss bei 7.52 USD verspricht ein Chance-Risiko-Verhältnis von 1.9. Dieses könnte sich noch verbessern, wenn sich vor dem Triggern eine mehrtägige Seitwärtsbewegung einstellen würde und somit Stopp Loss und Trigger enger beieinander liegen könnten.Aussicht: BÄRISCHAutor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in GT.