Die Folgen der Corona-Krise könnten in Dubai eine Wirtschaftskrise auslösen, dabei hat Dubai de facto keine Öl-Einnahmen. Die Gründe sind also anderswo zu suchen.? Der Tourismus bricht ein ? Fluggesellschaften benötigen Milliarden ? Weniger Einnahmen und hohe Schulden in DubaiLaut Einschätzungen des britischen Beratungsunternehmens Capital Economics ist "Dubai die anfälligste Volkswirtschaft im Nahen Osten und Nordafrika für einen wirtschaftlichen Schaden durch solche Lockdown-Maßnahmen." ...

