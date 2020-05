NÜRNBEG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zum Absturz der Grünen in den Umfragen



"Die Grünen haben einen Absturz erlebt, wie es ihn bisher nur selten gab. Robert Habecks Partei entschied sich früh dazu, den Kurs der GroKo und der Landesregierungen in Sachen Corona-Bekämpfung weitgehend mitzutragen und nur in Detailfragen Korrekturwünsche anzumelden. Damit sind keine Schlagzeilen zu erreichen. Die braucht man aber, wenn man von den Wählern als bestimmende Kraft wahrgenommen werden will."/be/DP/mis

