Laufen (ots) - 2019 wurde die EGK-Gesundheitskasse nicht nur 100 Jahre alt und durfte dieses Jubiläum in der ganzen Schweiz mit Versicherten und Partnern an Festen, Sportanlässen und mit verschiedenen Engagements feiern. Auch geschäftlich war 2019 ein erfolgreiches Jahr. Die EGK Gruppe schloss dieses mit einem Gewinn von CHF 29.4 Mio. ab (2018: CHF 28 Mio.). Das positive Jahr an den Kapitalmärkten spiegelt sich im Ergebnis der Kapitalanlagen wider, welches im Vergleich zum Vorjahr stark verbessert werden konnte.In der Grundversicherung durfte die EGK Ende 2019 82'641 Versicherte zum Kundenstamm zählen, in der Zusatzversicherung waren es 82'192. Die konsolidierten versicherungstechnischen Rückstellungen wurden auf CHF 268.0 Mio. erhöht, was eine zusätzliche Sicherheit für die Versicherten in den für das Gesundheitswesen aktuell anspruchsvollen Zeiten bedeutet. Das insgesamt positive Geschäftsjahr führt zu einer Stärkung der gesamten EGK Gruppe: Das Eigenkapital konnte um 16.8 % auf mehr als CHF 200 Mio. erhöht werden.Nachhaltigkeit steht im ZentrumDieses positive Jahresergebnis verdankt die EGK zuallererst ihren treuen Kundinnen und Kunden, die seit Jahrzehnten speziell die Zusatzversicherungsprodukte mit barrierefreiem Zugang zur Komplementärmedizin schätzen. Die sehr gute Kundenzufriedenheitsnote von comparis, welche die EGK 2019 erhalten hat, ist ebenfalls Ausdruck davon.Komplementärmedizin hat sehr viel mit Natur und Nachhaltigkeit zu tun. Aus diesem Grund lässt die EGK in ihrem Geschäftsbericht 2019 ressourcenbewusste Personen zu Wort kommen, deren Herz für die Natur schlägt. Ihr Erfindergeist und Pragmatismus ist beeindruckend. Alle Porträts sowie die wichtigsten Kennzahlen zum Jahresabschluss finden Sie hier: www.egk.ch/gb2019 (http://www.egk.ch/gb2019)Pressekontakt:EGK-Gesundheitskasse, Ursula Vogt, Leiterin Kommunikation,Brislachstrasse 2,4242 Laufen, Telefon 061 765 51 14, Mobile 079 734 96 19,ursula.vogt@egk.ch, www.egk.chOriginal-Content von: EGK Gesundheitskasse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100002747/100847047