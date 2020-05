Auch wenn wir uns mit der hinterlegten Longpositionierung im DAX über jeden weiteren Punkt freuen, wird deutlich, dass sich der DAX nicht mehr an der Realität orientiert. Das hat nichts mehr mit einer gesunden Aufwärtsbewegung zu tun und nimmt immer mehr die Züge der Rallye aus 2019 an, in deren Anschluss letztlich auch ein Crash gefolgt ist. Chartanalyse DAX Solange der Markt hier kein Hoch bestätigt, werden wir uns dieser Bewegung nicht auf der Shortseite in den Weg stellen und bleiben auf der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...