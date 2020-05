Mehr als 50 bekannte Adressen legen in dieser Woche ihre Berichte vor. Das RKI meldet nur noch 679 Neuinfektionen, womit die Entspannung beginnt. Die Markttechnik steht allerdings unter dem Vorbehalt der negativen Vorgaben aus New York. Was tun?



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken