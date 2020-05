Repräsentative Studie über Reiseausfälle und aktuelle Reisepläne der Deutschen in Corona-Zeiten Normalerweise würde es in diesen Tagen tausende Party-Touristen zum beliebten Saison Opening auf Deutschlands beliebteste Ferien-Insel ziehen. Spätestens mit Beginn der Sommerferien ab Ende Juni wären selbst an den abgelegensten Stränden Mallorcas sonnenhungrige Urlauber zu finden. Normalerweise. Denn die Corona-Krise hat die meisten Reisepläne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...