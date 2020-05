FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.05.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 05.05.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 04.05.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 05.05.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXFRA DE000HSH4UV8 HCOB MZC 14 14/21 0.000 %WED XFRA US9478901096 WEBSTER FINL CORP. DL-,01 0.368 EURAMT XFRA US87236Y1082 TD AMERITRADE HLDG DL-,01 0.285 EURRE3 XFRA US7631651079 RICHARDSON ELECTR. DL-,05 0.055 EURM2L XFRA SG2C32962814 MAPLETREE INDUSTR. TR. 0.018 EUR4G3A XFRA MU0117U00026 GOLDEN AGRI-RES DL-,025 0.004 EUR7S8 XFRA KYG8187G1055 SITC INTL HLDG.REGS HD-10 0.032 EUR5LX XFRA KYG211411098 CHINA LILANG REGS HD-,10 0.037 EURAOP XFRA HK0101000591 HANG LUNG P. 0.070 EURHLU XFRA HK0010000088 HANG LUNG GR 0.106 EURSND XFRA FR0000121972 SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 2.550 EURMDH XFRA US5526761086 M.D.C. HLDGS DL -,01 0.303 EURB1V XFRA CH0015251710 BQUE CANT.VAUD.NAM.SF 10 34.107 EURBRE XFRA BRBBDCACNPR8 BANCO BRADESCO PFD 0.003 EUREAI XFRA BE0003797140 GBL SA 3.150 EUROEWA XFRA AT0000746409 VERBUND AG INH. A 0.690 EUR4NK XFRA NO0010856511 NORBIT ASA NK-,1 0.027 EUR2BU XFRA SG2E67980267 BUMITAMA AGRI LTD 0.003 EURYGB XFRA US2922181043 EMPLOYERS HLDGS DL -,01 0.230 EURXFRA DE000HLB4FD0 LB.HESS.-THR.ZI.DI.05A/17 0.001 %WB3 XFRA US95123P1066 WEST BANCORPORATION INC. 0.193 EURBSI XFRA NL0012866412 BE SEMICON.INDSINH.EO-,01 1.010 EURSGP1 XFRA SG1P66918738 SINGAPORE PRESS SD -,20 0.010 EUR6RL XFRA CH0002178181 STADLER RAIL AG SF-,20 1.137 EUR8AC XFRA NL0000313286 AMSTERD.COMM. EO-,45 0.700 EUR