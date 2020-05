Zürich (ots) - Per 1. Mai 2020 leitet Marc Capeder als neues Geschäftsleitungsmitglied das integrale Facility Management (FM) der Vebego AG. Damit erhält die Vebego eine kompetente Persönlichkeit mit langjährigem Leistungsausweis im Bereich Real Estate und Facility Management.Davor war Marc Capeder, nach seinem Masterabschluss in Ökonomie an der Universität Zürich, rund zehn Jahre im Versicherungskonzern Allianz tätig. Dort führte er zunächst die Abteilung Real Estate & Facility Management bevor er die Leitung des Property Management bei der Allianz Suisse Immobilien übernahm. Im 2016 schloss Capeder einen Master in Real Estate ebenfalls an der Universität Zürich ab.Dr. Giuseppe Santagada, CEO Vebego, äussert sich zum Neuzugang: "Ich wünsche Marc Capeder viel Erfolg in seinem neuen Aufgabengebiet und freue mich, einen so erfahrenen Fachspezialisten im Real Estate und Facility Management gewonnen zu haben. Capeders Hauptaufgaben sind es, unsere Kunden zu betreuen sowie das integrale FM auszubauen und zu entwickeln. Ausserdem wird er Stefan Tobler, COO Vebego, eine wertvolle Unterstützung darin sein, unser Kerngeschäft Facility Services noch fokussierter zu betreuen. Herzlich willkommen an Bord."Vebego Schweiz Holding AGDie Vebego Schweiz Holding AG mit Sitz in Zürich ist eine der führenden Anbieter von Immobilien- und Facility-Management Leistungen. Unter ihrem Dach operieren die Vebego AG und die Cleaning Service SA, die umfassende und massgeschneiderte Facility Services anbieten. Vebego Santé deckt vielfältige Support Services für Service Excellence im Gesundheitswesen ab. Die CarePeople AG ist in der Privatpflege und Stellenvermittlung für das Gesundheits- und Sozialwesen tätig. Weiter bietet die Vebego Airport AG Support Services in der Aviatik an. Mit der Tochter Move Consultants AG, die Marktleader im Data Trust ist, werden strategische Immobilien- und Workspace Solutions angeboten. Die Holding ist ein zu 100 Prozent eigen-finanziertes Familienunternehmen, beschäftigt rund 8'000 Mitarbeitende und erzielte 2019 einen Umsatz von über CHF 240 Mio.Die Vebego International B.V. operiert mit über 36'000 Mitarbeitenden in der Schweiz, im Fürstentum Liechtenstein, in Deutschland, Belgien und in den Niederlanden.Pressekontakt:Vebego AG, Axel Will, Head of Marketing & CommunicationsAlbisriederstrasse 253, 8047 Zürich+41 43 322 94 14axel.will@vebego.chvebego.chOriginal-Content von: Vebego AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100058765/100847050