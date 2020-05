LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Orange SA von 17 auf 15 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Telekomkonzern trete der wirtschaftlichen Unsicherheit im Zusammanhang mit der Virus-Pandemie mit Flexibilität bei den Investitionen entgegen, schrieb Analyst Nicolas Cote-Colisson in einer am Montag vorliegenden Studie. Wegen der makroökonomischen Risiken habe er das Kursziel allerdings etwas reduziert./mis/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2020 / 19:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: FR0000133308

