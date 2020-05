Warren Buffetts legendäre Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) ist und bleibt für viele Investoren ein spannender Weg, um langfristig ein Vermögen aufzubauen. Der US-amerikanische Querschnitt mit starken Fußstapfen im Bereich des Versicherungs- und Finanzwesens gilt als ETF-Alternative. Und als renditestarke Anlagemöglichkeit. An diesem Wochenende wäre es eigentlich wieder so weit gewesen: Das Orakel von Omaha hätte in seine Heimatstadt eingeladen und viele Investoren wären ...

