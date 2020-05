Der Börsen-Wecker vom 04.05.2020 mit den wichtigsten Ereignissen der letzten Stunden. Übersichtlich aufbereitet mit den Schlusskursen vom Dax, Dow Jones und Nikkei 225. Börse Aktien Frankfurt: Stimmung trübt sich ein Am deutschen Aktienmarkt bleibt die Stimmung nach den Verlusten am Donnerstag weiter trüb … weiterlesen Panorama Schock: Schusswechsel zwischen Süd - und Nordkorea An der schwer bewachten Grenze zwischen Süd- und Nordkorea ist es nach ...

