Vor dem "Autogipfel" am Dienstag geht der Schlagabtausch zwischen Befürwortern und Gegnern neuer Staatshilfen für die deutsche Schlüsselindustrie weiter. Die Automobil-Hersteller fordern eine Unterstützung der Politik für die von der Corona-Krise schwer getroffene Branche. Was die Aktien betrifft, so scheint eine Staatshilfe bereits beschlossene Sache…Die Chefin des Branchenverbands VDA, Hildegard Müller, bekräftigte, rasche Beschlüsse seien nötig. "Es muss zeitnah politisch entschieden werden, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...