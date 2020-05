Der DAX wird nach dem feiertagsbedingt langen Wochenende mit deutlichen Abschlägen in die neue Handelswoche starten. Aktuell notiert der Leitindex rund 340 Punkte oder 3,1 Prozent niedriger bei 10540 Zählern. US-Präsident Donald Trump hatte Ende letzter Woche China für die Coronaviruskrise verantwortlich gemacht und unter anderem mit Strafzöllen gedroht. Im Wochenverlauf steht - neben zahlreichen Q1-Geschäftszahlen an der Wall Street und in Frankfurt - zudem der große US-Jobbericht zur Veröffentlichung ...

