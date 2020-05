LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Iberdrola von 11,50 auf 11,30 Euro gesenkt, die Einstufung angesichts des Kurspotenzials aber auf "Buy" belassen. Der Versorger habe im Zuge der Zahlen für das erste Quartal seinen Jahresausblick bestätigt, profitiere dabei aber auch von Vermögenszuwächsen, schrieb Analyst Adam Dickens in einer am Montag vorliegenden Studie. Insgesamt sei Iberdrola mit Blick auf wesentliche Punkte wie Dividende, defensive Qualität und Richtung gut aufgestellt./mis/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2020 / 15:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: ES0144580Y14

