FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future notiert am Montag im Verlauf tief im Minus, vom Tagestief hat sich der Juni-Kontrakt bereits deutlich erholt. Charttechnisch wurde bereits viel Porzellan zerschlagen. Mit dem Gap zum Start in die Woche wurde der kurzfristige Aufwärtstrend bei rund 10.720 Punkten pulverisiert. Damit ist der DAX-Future erneut in seine alte Trading-Range mit einer Unterstützung bei 10.120 Punkten und einem Widerstand bei 10.810 Punkten gerutscht.

Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures verliert 311,5 auf 10.508,5 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 10.518 und das Tagestief bei 10.367,5 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 5.304 Kontrakte.

May 04, 2020

