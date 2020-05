Guten Morgen!Warren Buffett dominierte die Schlagzeilen am Wochenende. Auf der virtuellen Hauptversammlung von Berkshire Hathaway ließ der Star-Investor einige schwer verdauliche Nachrichten fallen. So verzeichnete die Gesellschaft im 1. Quartal einen Verlust von 55,62 Mrd. Dollar in ihrem Investmentportfolio. Die Zahl enthält sowohl realisierte als auch unrealisierte Verluste.Was die Fans des Buy-and-Hold Investors überraschte, war die Ankündigung, dass alle Beteiligungen an den vier größten amerikanischen Fluggesellschaften komplett verkauft wurden, trotz der hohen Kursverluste. Buffett erwartet dementsprechend ein verlustreiches Chapter-11 Verfahren wie seinerzeit beispielsweise bei General Motors. Die größte Überraschung war jedoch für viele, dass Buffett trotz der breiten Kursverluste in den letzten zwei Monaten an der Wall Street und einer prall gefüllten Kriegskasse von mehr als 133 Mrd. Dollar keine neuen Investmentopportunitäten gesehen hat.

