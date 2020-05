Der vergangene Donnerstag dürfte für zahlreiche Marktteilnehmer ein riesengroßer Schock gewesen sein: Schließlich gab es bei Royal Dutch Shell seit 1945 keine Dividendenkürzung. Selbst in noch so schwierigen Lagen hielt der Energieriese an dieser stolzen Tradition fest. Doch das Coronavirus war zu viel (mehr dazu lesen Sie hier). Was ist nun zu tun?

Den vollständigen Artikel lesen ...