Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



München (pta008/04.05.2020/09:00) - Der am 17. März 2020 geschlossene Vertrag zwischen der zum Blue Cap-Konzern gehörenden em-tec Verwaltungsgesellschaft mbH und der zur US amerikanischen Dover Corporation gehörenden Dover Germany GmbH über den Verkauf der 100%-igen Beteiligung am Medizintechnikhersteller em-tec GmbH wurde mit Wirkung zum 30.04.2020 vollzogen. Die Transaktion konnte damit erfolgreich abgeschlossen werden.



Mit dem Verkauf an Dover Corporation, einem amerikanischen Spezialisten u.a. von medizinischen und biopharmazeutischen Flusskontrollanwendungen, ist es der Blue Cap trotz der derzeitigen Corona-Krise gelungen, für em-tec einen strategisch passenden Partner zu gewinnen und den Verkauf abzuschließen. Mit der neuen Partnerschaft von em-tec und Dover sollen dabei weitere Synergien gehoben werden, insbesondere die gemeinsame Entwicklung neuer Produkte im Bereich von Sensoren und Systemen für die nicht-invasive Flussmessung für Biopharmaprodukte und Ausweitung des Produktportfolios.



Mit einem Zufluss von liquiden Mittel nach Abzug der Nettoverschuldung von rund EUR 25 Mio. kann die Konzernbilanz der Blue Cap deutlich gestärkt werden. Der profitable Verkauf von em-tec bestätigt dabei nicht nur das erfolgreiche Geschäftsmodell von Blue Cap, sondern ist auch ein wichtiges Element der neuen Strategie. "Wir wollen unser Beteiligungsportfolio künftig stärker als bisher aktiv managen und neue Beteiligungen mit Umsätzen im mittleren zweistelligen Millionenbereich und klaren Wachstums- sowie Verbesserungspotentialen akquirieren. Mit der bestehenden Erfahrung und den zur Verfügung stehenden freien Mittel ist die Blue Cap bereit auch in unruhigen Zeiten strategisch attraktive Investments zu tätigen", so der für Investitionen und Kapitalmarkt zuständige Vorstand Tobias Hoffmann-Becking.



(Ende)



Aussender: Blue Cap AG Adresse: Ludwigstraße 11, 80539 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Presse + Investor Relations Tel.: +49 89 288 909-0 E-Mail: ir@blue-cap.de Website: www.blue-cap.de



ISIN(s): DE000A0JM2M1 (Aktie) Börsen: Scale in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, m:access in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1588575600780



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMay 04, 2020 03:00 ET (07:00 GMT)





Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken