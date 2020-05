Nicht nur während der Coronakrise ist es wichtig, Inhalte eures Bildschirm - und was ihr darauf tut - schnell und einfach mit der Welt zu teilen. Dabei hilft euch Screencasting-Software. Wir haben uns für euch angesehen, welche Tools es gibt und was sie können. Screencasting, also das Aufnehmen eures eigenen Bildschirms, ist nicht nur zu Homeoffice-Zeiten ein gerne und viel genutztes Mittel, um Inhalte und Informationen rüberzubringen. Egal, ob für Anleitungsvideos, Präsentationen oder Marketing-Clips - ihr braucht natürlich die richtige Software für euren Anspruch und euer Betriebssystem. Die kommt in vielen Farben, Funktionsumfängen, K...

Den vollständigen Artikel lesen ...