Seit Wochen sitzen die Menschen rund um den Globus wegen vielfältiger Kontakt- und Ausgangssperren zu Hause. Eine Branche, die davon profitieren dürfte, ist der Internet-Handel. Doch dieser kann auch nur erfolgreich sein, wenn er den Kunden ein gewisses Verkaufserlebnis bietet und trotzdem effizient bleibt. Einer, der dazu beitragen will, ist die in Jena beheimatete Intershop Communications.

Nach unserer Analyse vor gut zwei Jahren lohnt ein Blick darauf, wie das Unternehmen seinen damals angekündigten Strategiewechsel umsetzen konnte. Noch ist das Geschäft mit Software-Lizenzen für E-Commerce-Portale bestimmend. Doch will die Firma in der Cloud wachsen, allen voran durch sog. Software as a Service - kurz SaaS. Softwareanbieter, die früher ihre Produkte direkt verkauften, vermieten diese nun in der Cloud und können damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...