Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen stehen aktuell im Rampenlicht? Welche Köpfe machen Kurse? Unser Börsen-Frühstück für Sie. Heute unter anderem mit einem Blick auf neue Musk-Eskapaden, Chevron und eine Nachricht aus dem Hause Allianz.

> USA | Wall Street: Und weiter geht der Börsenwahnsinn. Bis zur Mitte der vergangenen Woche hatten die Bullen noch alles im Griff, jetzt gehört die Bühne wieder den Bären. Wir hatten am Donnerstag explizit darauf hingewiesen, dass es im Duell Trump vs. China schon bald wieder zu einer Eskalation kommen könnte. Der US-Präsident musste mit ansehen, wie er in Meinungsumfragen hinter seinen demokratischen Herausforderer Joe Biden zurückgefallen ist. Ein Frontalangriff auf das Ego von Trump. Und da die Unzufriedenheit der US-Bürger unmöglich an der Arbeit Trumps liegen kann, muss ein Sündenbock her. Die Wahl ist auf China gefallen. Neue Strafzölle stehen im Raum.

Handelshemmnisse gleich welcher Art sind so ziemlich das, womit sich die Investoren im aktuellen Umfeld am allerwenigsten beschäftigen wollen. Und so wurde in den USA am Freitag gnadenlos abverkauft. Der Dow Jones schloss letztlich 2,6 Prozent tiefer. Der S&P 500 korrigierte um 2,8 Prozent und der Nasdaq100 büßte 3,1 Prozent ein.

Die Unruhe im Technologiesektor rührte daher, dass einige der großen Namen mit Zahlen und/oder anderweitigen Schlagzeilen auf sich aufmerksam machten. Zu den Hauptdarstellern zählte die Aktie von Tesla. Elon Musk hatte wieder einmal einen seiner großen Auftritte…

