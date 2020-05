Markt dreht am 61.8% FIB - Darauf ist nun zu achten - Wall Street #videoanalyse

Woche der Entscheidung



Zeitlich könnte der Spruch "Sell in May and go away" nicht passen. Die Erholungsrallye der letzten Wochen ist nun exakt am 61.85 Fibonacci-Retracement angekommen und die Bären versuchen aktiv, den Druck nach unten wieder zu erhöhen. Ob der erneute Abverkauf wirklich gelingen wird, hängt nun vor allem davon ab, ob wichtige Unterstützungen gehalten werden können. Welche dies sind, besprechen wir in unserer heutigen Videoanalyse.



Weitere Videos, Analysen, so wie Trading Ideen erhalten Sie tagtäglich auf unserer Plattform ratgebergeld.at.





Jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de