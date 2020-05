Zu viel Harmonie - Tesla-Chef Elon Musk haut dazwischen

In Zeiten von Corona sehnen sich Anleger nach Lichtblicken. Für einen solche sorgte der kalifornische Elektrowagenbauer Tesla (WKN: A1CX3T / ISIN: US88160R1014). Konzernchef Elon Musk sorgte dagegen für neue Aufregung.

Der dritte Quartalsgewinn in Folge

Es ist ein positives Zeichen, wenn ein Unternehmen wie Tesla, das dafür bekannt ist, Geld zu verbrennen und Verluste einzufahren, ausgerechnet in Zeiten der Coronavirus-Pandemie einen Quartalsgewinn einfahren kann. Es war nun schon der dritte Quartalsgewinn in Folge.

Das Plus lag in Q1 2020 unter dem Strich bei 16 Mio. US-Dollar. An sich kein besonders beeindruckender Wert, allerdings muss man die Umstände bedenken. Die Nachwirkungen des chinesisch-amerikanischen Handelsstreits sowie die Anfänge der Coronavirus-Pandemie machten sich negativ bemerkbar. Außerdem wurde im Vorjahreszeitraum noch ein Minus von 702 Mio. US-Dollar erzielt.

