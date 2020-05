Klöckner & Co. hat am Montag Zahlen für das erste Quartal 2020 vorgelegt. Gemeldet wird ein Umsatzrückgang um 14,9 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro. Die Entwicklung sei mengen- und preisgetrieben, so das Duisburger Stahl-Unternehmen. Auch die ...

