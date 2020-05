Frankfurt (ots) - DLA Piper ist in der vergangenen Woche in die neuen Räumlichkeiten "WINX - The Riverside Tower" im Herzen Frankfurts gezogen. Auf insgesamt 6.000 qm Bürofläche hat DLA Piper die Etagen 22 bis 27 sowie die Dachterrasse auf der 28. Etage des Gebäudes an der Neuen Mainzer Straße 6-10 bezogen.Der 110 Meter hohe WINX Tower, der über eine Gesamtfläche von 42.000 qm verfügt, bildet mit seiner prägnanten Gestalt die Pforte zur Frankfurter Innenstadt direkt am Main. Aufgrund seiner schmetterlingsförmigen Grundsrisskontur sticht das Gebäude heraus und prägt das Erscheinungsbild des MainTor-Quartiers.Dr. Burkhard Führmeyer, Office Managing Partner des Frankfurter Büros von DLA Piper, sagt: "Nachdem wir in den vergangenen Jahren ein erhebliches Wachstum an unserem Frankfurter Standort verzeichnen konnten, freuen wir uns auf unsere neuen Räumlichkeiten in einem modernen Umfeld. Mit dem WINX Tower haben wir das ideale Objekt für unsere weitere Entwicklung gefunden."Dr. Benjamin Parameswaran, Managing Partner von DLA Piper in Deutschland, ergänzt: "Wie auch das kürzlich am Hamburger Kanzleistandort bezogene Büro am Alten Wall, unterstreicht auch dieser Standort in besonderem Maße den Anspruch von DLA Piper, lokale Kompetenz und internationale Präsenz an zentralen Wirtschaftsstandorten zu verbinden. Wir freuen uns sehr darauf, unsere Mandantinnen und Mandanten künftig im WINX Tower begrüßen zu dürfen."Über DLA PiperDLA Piper zählt mit Büros in über 40 Ländern in Afrika, Asien, Australien, Europa, dem Nahen Osten sowie Nord- und Südamerika zu den weltweit führenden Wirtschaftskanzleien. In Deutschland ist DLA Piper an den Standorten Frankfurt, Hamburg, Köln und München mit mehr als 240 Anwältinnen und Anwälten vertreten. In bestimmten Jurisdiktionen können diese Informationen als Anwaltswerbung angesehen werden. Weitere Informationen unter: www.dlapiper.com (http://www.dlapiper.com)Für weitere Informationen:Rolf Kopel, Senior PR & Communications Manager, DLA PiperTel.: +49 69 271 33 368 oder E-Mail: rolf.kopel@dlapiper.comJessica Hahn, PR & Communications Coordinator, DLA PiperTel.: +49 89 23 23 72 112 oder E-Mail: jessica.hahn@dlapiper.comOriginal-Content von: DLA Piper, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127129/4586747