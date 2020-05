Laut ISG Provider Lens-Studie konsolidieren deutsche Unternehmen derzeit heterogene Salesforce-Umgebungen

Laut "ISG Provider Lens Salesforce Ecosystem Partners Report Germany 2020" verfügen viele deutsche Unternehmen über kein ausreichendes eigenes Fachwissen, um Salesforce-Tools zu implementieren oder zu betreiben. Dies führe dazu, dass sie Unterstützung bei externen Dienstleistern suchen, zumal diese auch bei den häufigen Updates und Upgrades von Salesforce-Produkten helfen können.

"Die häufigen Salesforce-Updates ermöglichen es Anwenderunternehmen, die wichtigsten Funktionen schnell zu implementieren, um die Anwendung dann Schritt für Schritt auszubauen", sagt Andrea Spiegelhoff, Partner bei Information Services Group DACH. "In vielen Fällen unterstützen Service-Anbieter Unternehmen dabei, diese ersten Schritte zu tun und dann auch dabei, den laufenden Betrieb der Salesforce-Werkzeuge sicherzustellen."

Die Komplexität bei der Einführung und dem Update von Salesforce-Produkten nehme mit der Größe der Unternehmen in der Regel zu, so die Studie weiter. Deshalb würden sich große und international tätige deutsche Unternehmen in vielen Fällen an Salesforce-Anbieter wenden, die ebenfalls weltweit präsent sind.

Zudem verfügen viele Unternehmen über zahlreiche, voneinander isolierte Salesforce-Installationen, die über die Jahre von Fachabteilungen ohne die Einbindung der IT geschaffen und ausgebaut wurden. Für diese steht in vielen Fällen nun eine Konsolidierung an, so die Studie.

Des Weiteren kommt die ISG-Studie zu dem Schluss, dass Salesforce-Dienstleister zusätzlich über Ressourcen für andere gängige Software-Lösungen verfügen sollten. Statt der in früheren Salesforce-Projekten üblichen rein agilen Vorgehensweisen würden heute viele Unternehmen Implementierungen bevorzugen, die eine Kombination aus einerseits agilen Elementen für die Implementierung und einem andererseits mehr phasenbezogenen Vorgehen für Strategie, Design und Rollout darstellen. Dieses Vorgehen wird auch als hybrider agiler Ansatz bezeichnet.

Ein rein agiler Ansatz eignet sich laut Studie auch weiterhin für kleine und mittelgroße Unternehmen an, die nur eingeschränkt international tätig sind, sowie für internationale Firmenniederlassungen mit einem beschränkten Aufgabengebiet. In diesem Segment verfügen auch mittelgroße Dienstleister über große Marktanteile, die sich dann als Spezialanbieter ausschließlich auf Salesforce und auf agile Implementierungen konzentrieren.

Die ISG-Analysten erwarten, dass sich die Konsolidierung auf dem Markt der Salesforce-Serviceanbieter weiter fortsetzen wird. Bereits in den vergangenen Jahren haben große Systemintegratoren viele Nischen- und Spezialanbieter übernommen. Auf diese Weise konnten die Systemintegratoren ihre Belegschaft erweitern, um die Nachfrage nach immer mehr und vielfältigeren Services weiter bedienen zu können.

Innerhalb des Salesforce-Ökosystems ist es für Dienstleister wichtig, ein starkes Partnernetzwerk aus unabhängigen Software-Verkäufern zu betreiben, so die ISG-Studie. Viele Anbieter sehen eine steigende Nachfrage nach branchenspezifischen Lösungen und Funktionen, die über den Standardumfang der Salesforce-Produkte hinausgehen. Über Partnerschaften mit unabhängigen Software-Anbietern lassen sich solche zusätzlichen Kundenwünsche leichter erfüllen.

Der "ISG Provider Lens Salesforce Ecosystem Partners Report Germany 2020" bewertet die Fähigkeiten von 35 Providern in vier Marktsegmenten: "Implementation and Integration Services", "Implementation Services for Core Clouds", "Implementation Services for Marketing Cloud" und "Managed Application Services".

Der Anbietervergleich führt die Deutsche Telekom in allen vier Marktsegmenten als "Leader" auf. Appirio, Magnet360 und Persistent Systems werden in drei Segmenten als "Leader" genannt, Accenture, Bluewolf, Capgemini, Cognizant, Factory42, Infosys und TCS in zweien. Arlanis Reply, Deloitte, HCL und PwC sind jeweils in einem Marktsegment "Leader".

