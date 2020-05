Bayerische Börse AG - Mittelstandssegment wächst weiter: Die Rubean AG wechselt in m:accessDGAP-News: Bayerische Börse AG / Schlagwort(e): Sonstiges Bayerische Börse AG - Mittelstandssegment wächst weiter: Die Rubean AG wechselt in m:access04.05.2020 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Pressemitteilung München, den 04.05.2020Mittelstandssegment wächst weiter:Die Rubean AG wechselt in m:accessDas bislang im allgemeinen Freiverkehr der Börse München notierte Fintech-Unternehmen Rubean AG (WKN 512080) wechselt zum 04.05.2020 in das Mittelstandssegment m:access und führt parallel bis 18.05.2020 eine Kapitalerhöhung im Rahmen eines öffentlichen Angebots durch. Auf Grundlage eines von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten KMU-Wachstumsprospekts werden bis zu 440.000 neue Aktien zum Bezugspreis von 5 Euro je Aktie angeboten. "Wir wollen unser Unternehmen für den Kapitalmarkt attraktiver gestalten und die Kommunikation mit den Investoren erhöhen, dazu bietet uns das Mittelstandssegment m:access das ideale Umfeld", begründet Dr. Hermann Geupel, Vorstand der Rubean AG, den Segmentwechsel. "Die zusätzlichen Mittel aus der Kapitalerhöhung wollen wir für ein deutliches Wachstum im Bereich des Mobile Payment einsetzen, insbesondere für unsere erfolgreiche mobile App für kleinere Händler und Gewerbetreibende, die wir gemeinsam mit der CCV Group BV aus Arnheim entwickelt haben", fährt Geupel fort. Als Emissionsexperte fungiert die SMC Small & Mid Cap Investmentbank AG, München."Mit der Rubean AG kann die Börse München neben der ABO Wind AG in diesem Jahr bereits den zweiten neuen Emittenten im Mittelstandssegment m:access begrüßen. Dies ist ein Beweis für die besondere Bedeutung des erhöhten Transparenzlevels von m:access für Emittenten und Investoren", so Dr. Marc Feiler, Geschäftsführer der Börse München. Während und nach dem Lockdown brauchen Unternehmen Eigenkapital und damit die Unterstützung der Investoren, um wieder Fahrt aufnehmen und weiter wachsen zu können. Gleichzeitig sind Investoren auf die Verfügbarkeit valider Informationen angewiesen. Neben staatlichen Soforthilfen und Krediten wird Eigenkapital immer wichtiger, um sich am Markt zu behaupten. "Daher schlägt nun die Stunde des Kapitalmarktes", ist Feiler überzeugt.Über die Rubean AG Die Rubean AG ist ein seit 20 Jahren etablierter Softwarehersteller im Finanzsektor. Das Unternehmen bietet Software-Lösungen für die reibungslose Kommunikation mit Peripheriegeräten in Bankfilialen in Deutschland und Österreich. Inzwischen wächst Rubean mit der Entwicklung von innovativen Lösungen für das mobile Bezahlen. Dazu gehören die mobile Point-of-Sale Terminal Lösung PhonePOS, die in Zusammenarbeit mit CCV entstanden ist und die patentierte RubeanTag Technologie, die neben Android Smartphones auch iPhones an kontaktlose Bezahl- und Kundenbindungsprogramme anbindet. Rubean ist seit 2016 im Freiverkehr an der Börse München gelistet.Über m:access: Das 2005 von der Börse München initiierte Segment m:access ist die Börse für den Mittelstand in der DACH-Region. Es bietet KMUs einen unkomplizierten, preisgünstigen und unbürokratischen Weg an den Kapitalmarkt. Die Unternehmen aus den Branchen Beteiligungen, Consumer/Leisure, Finanzdienstleistungen, Immobilien, Software/IT und Technologie haben insgesamt mehr als 30.000 Beschäftigte. Seit Oktober gibt es mit dem m:access-all-share einen eigenen Index der gelisteten Gesellschaften.Über die Bayerische Börse AG Die Bayerische Börse AG betreibt die öffentlich-rechtliche Börse München. Seit Januar 2015 bietet sie zwei komplementäre Handelsmodelle an - das Spezialisten-Modell "Börse München" und "gettex", den Börsenplatz für das Market Maker Modell. Die öffentlich-rechtliche Struktur garantiert die Neutralität, die für die Wahrung der Interessen der Marktteilnehmer, Anleger und Emittenten unverzichtbar ist. An der Börse München sind mehr als 23.500 Wertpapiere (Aktien, Anleihen, ETPS und Fonds) im Angebot, auf gettex einschließlich der dort handelbaren Zertifikate aktuell 200.000.Mehr als 4.000 Kreditinstitute und Emittenten im deutschsprachigen Raum haben Zugang zum Primär- und Sekundärmarkt in München. Seit 2005 betreibt die Börse München mit m:access ein sehr erfolgreiches Qualitätssegment für den Mittelstand mit über 60 gelisteten Emittenten.