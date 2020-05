Hannover (www.anleihencheck.de) - Der nun wirklich nicht unerwartete Einbruch der Konjunktur in Euroland in Q1 hat die deutsche Staatsanleihen angetrieben, so die Analysten der Nord LB.Das BIP habe sich zum Vorquartal mit -3,8% stärker als erwartet verringert. Dies sei der stärkste Rückgang seit Beginn der Zeitreihe 1995, habe es geheißen. In Q2 drohe ein beispielloser BIP-Rückgang, im Gesamtjahr 2020 würden die Analysten für die Eurozone einen Einbruch der realen Wirtschaftsleistung um fast 9% zum Vorjahr erwarten. ...

