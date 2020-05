Hannover (www.anleihencheck.de) - Der Rat der Europäischen Zentralbank hat am 30. April 2020 einige neue Beschlüsse gefasst, die im Kampf gegen die schwerste Wirtschaftskrise in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg helfen sollen, so die Analysten der Nord LB.Dies würden wahrscheinlich aber nicht ausreichen, sodass die EZB aus Sicht der Analysten in Kürze noch einmal werde nachlegen müssen. Bei den meisten Instrumenten seien am 30. April 2020 keine Änderungen vorgenommen worden. So seien die Leitzinsen unverändert geblieben, der Hauptrefinanzierungssatz bei 0,00% und der Satz der Einlagefazilität bei -0,50%. Auch die Rahmendaten für die Anleiheankäufe seien zumindest auf der regulären Aprilsitzung noch nicht angepasst worden. Das Ankaufvolumen für das Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) bleibe zunächst bei EUR 750 Mrd. und auch die bisherige Ankaufgeschwindigkeit des EAPP sei beibehalten worden. ...

