flatex Morning-news DAX update (04.05.2020)

Die neue Börsenwoche begann - mit Ausnahme für die festlandchinesischen Leitindizes aus Shanghai und Shenzhen - mit kräftigen Kursabschlägen. Der japanische Nikkei225 ging an der TSE mit einem Minus von 2,84 Prozent bei 19.619,35 Punkten aus dem Handel. Der Hang Seng Index aus Hongkong verlor bis zu 4 Prozent an Wert. Die US-Futures notierten seit der asiatischen Handelszeit im tiefroten Bereich. Der Dow Mini (Future) wies rund um die europäische Börseneröffnung einen Abschlag von 165 Punkten auf. Der Xetra-DAX eröffnete am Morgen mit 10.543,36 Punkten deutlich schwächer.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex schloss am Donnerstag via Xetra mit einem Kursverlust von 2,22 Prozent bei 10.861,64 Punkten. Ausgehend vom Kursverlauf des übergeordneten Verlaufstiefs des 16. März 2020 bei 8.255,65 Punkten bis zum jüngsten Zwischenhoch des 30. April 2020 bei 11.235,57 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite abzuleiten. Die Widerstände wären bei 11.236/11.671 und 11.940 Punkten auszumachen. Die Unterstützungen kämen bei den Marken von 10.532/10.097/9.745/9.393/8.958 und 8.256 Punkten in Betracht.

Long: DE000MF1JT22 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Short: DE000MF1JU11 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

