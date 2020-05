Frankfurt am Main (ots) - Heiße Sommer, Trockenheit, Borkenkäfer und Herbststürme - der deutsche Wald hat in den letzten beiden Jahren besonders gelitten. Um ihn intakt zu halten und Gefahren durch herabfallende Äste oder umstürzende Bäume zu verhindern, musste großflächig gefällt werden. Daher herrscht ein Überangebot an Brennholz. Die Folge ist ein Preisrückgang von zehn Prozent. Zu diesem Ergebnis kommt die Umfrage des HKI Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchengeräte e.V., der die Hersteller moderner Feuerstätten vertritt. Die Erhebung wird seit 2013 alljährlich durchgeführt. Hierbei werden bundesweit 30 staatliche Forstämter zur Einschätzung der Versorgungslage und Preissituation von Brennholz befragt.Erhöhtes Angebot trifft auf verminderte NachfrageSeitens der Verbraucher nimmt der Bedarf an Brennholz aufgrund des milden Winters und sinkender Heizöl- und Gaspreise ab. Das Überangebot - insbesondere Fichte und andere Weichholzsorten - führt bundesweit zu günstigeren Preisen: Lag der Durchschnitt für Hartholz im letzten Jahr bei 40 Euro pro Raummeter ist dieser jetzt auf rund 35 Euro gefallen. Der erste Rückgang seit Beginn der Erhebung. Durch die sinkende Nachfrage sind viele der Forstämter dazu übergegangen Brennholz nicht mehr nur im Frühjahr, sondern das ganze Jahr hinweg anzubieten.Zum Schutz von Mensch und NaturEntgegen der vereinzelten Meinung geschädigte Bäume einfach als Totholz im Wald zu belassen, müssen diese aus Sicherheitsgründen gefällt werden, da sie ansonsten in Zukunft eine Gefahr für Waldarbeiter und Spaziergänger darstellen. Zudem sind vor allem schadhafte Fichten, die nicht aus dem Forst geholt werden, eine Brutstelle für den Borkenkäfer. Ein weiterer Pluspunkt: Durch das Fällen kommt wieder mehr Licht und Wasser auf den Waldboden, sodass neue Pflanzen und Bäume nachwachsen können. Weitere Informationen unter www.ratgeber-ofen.de (http://www.ratgeber-ofen.de).Pressekontakt:Kontakt:HKI Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik e.V.Dipl.-Volkswirt Robert HildReferent Politik und WirtschaftLyoner Str. 9D-60528 Frankfurt am MainTel.: +49 (0)69 25 62 68-105Fax: +49 (0)69 25 62 68-100E-Mail: hild@hki-online.dePressekontakt:Dr. Schulz Public Relations GmbHDr. Volker SchulzBerrenrather Str. 190D-50937 KölnTel.: +49 (0)221 42 58 12Fax: +49 (0)221 42 49 880E-Mail: info@dr-schulz-pr.deOriginal-Content von: HKI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60093/4587047