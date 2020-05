Bonn (www.anleihencheck.de) - Sorgen vor Liquiditätsengpässen am Geldmarkt und damit einhergehenden Einschränkungen der Kreditvergabe durch die europäischen Geschäftsbanken haben die EZB am Donnerstag erneut zum Handeln bewegt, so die Analysten von Postbank Research.Sie habe nicht nur die Konditionen ihrer längerfristigen Refinanzierungsgeschäfte (Targeted Longer-Term Refinancing Operations, TLTRO-3) verbessert und stelle Banken, die ihre Kreditvergabe an die Realwirtschaft aufrechterhalten würden, hierüber ab Juni Mittel zu einem Zins von 50 Basispunkten unter dem Einlagensatz - also derzeit zu -1,0 Prozent - zur Verfügung. Zusätzlich schaffe sie eine weitere Krisenfazilität (Pandemic Emergency Longer-Term Refinancing Operations, PELTRO), über die die Geschäftsbanken bereits ab Mai für ein Jahr zusätzliche Mittel zu einem Zinssatz von 25 Basispunkten unter dem Hauptrefinanzierungssatz - also derzeit zu -0,25 Prozent - aufnehmen könnten. ...

