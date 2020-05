Basel (www.fondscheck.de) - Die Bank J. Safra Sarasin hat vor kurzem den JSS Sustainable Equity - Future Health Fonds (ISIN LU2041625141/ WKN A2PZ8L) lanciert, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der demografische Wandel, das zunehmende Gesundheitsbewusstsein der Konsumenten und Innovationen in der Medizintechnik tragen zu dynamischen Veränderungen im Gesundheitssektor bei. Der Fonds nutzt diese Chancen, die sich in jüngster Zeit akzentuiert haben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...