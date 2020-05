Paris (www.fondscheck.de) - Sonia Fasolo, Fondsmanager des Echiquier Positive Impact Europe (ISIN FR0010863688/ WKN A2JFDC) von La Financière de l'Echiquier, beantwortet fünf Fragen in der Corona-Krise.1. Was zeichnet den Anlageprozess des Echiquier Positive Impact Europe aus?Sonia Fasolo: Wie sein Name schon sagt ist dieser Fonds ein Impact-Investmentfonds, der verschiedene ESG/SRI-Labels (aus Frankreich, Belgien und Deutschland) trägt und in europäische Aktien unabhängig von der Marktkapitalisierung der Unternehmen investiert. Das damit relativ große Anlageuniversum wird durch drei Nachhaltigkeitsfilter reduziert, bevor wir unsere weitergehende Auswahl der Titel nach finanziellen und qualitativen Kriterien treffen. ...

