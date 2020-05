Von Ben Otto

LONDON (Dow Jones)--Die HSBC Holdings plc ist künftig die alleinige Besitzerin der in Schanghai ansässigen HSBC Life China. Die Lebensversicherung war 2009 gemeinsam mit der National Trust Ltd als paritätisches Joint Venture gegründet worden.

Die HSBC Insurance (Asia) Ltd übernehme den Anteil von der National Trust Ltd, nachdem die Beschränkungen für ausländisches Eigentum an ausländisch finanzierten Lebensversicherungsgesellschaften in China aufgehoben worden sind, teilte HSBC mit. Finanzielle Details der Transaktion, die noch von den Behörden genehmigt werden muss, nannten die Unternehmen nicht.

HSBC-CEO Noel Quinn sagte, der Zukauf unterstütze das Bestreben der Bank, "das Wachstum innerhalb unseres asiatischen Geschäftsfelds zu beschleunigen, insbesondere in der dynamischen und schnell wachsenden Greater Bay Area, wo wir in allen Geschäftsbereichen expandieren wollen".

