marktEINBLICKE um 12: DAX zu Wochenbeginn tief in der Verlustzone - Löst Corona auch einen neuen Handelsstreit aus?

Ausgerechnet mitten in der Corona-Krise könnte der Handelsstreit zwischen China und den USA eskalieren. Dies drückt DAX & Co zu Beginn der neuen Handelswoche in die Tiefe und verleiht der Börsenweisheit "Sell in May…" Gewicht.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -3,8% 10.452 MDAX -3,4% 22.265 TecDAX -3,1% 2.766 SDAX -3,3% 10.011 Euro Stoxx 50 -4,2% 2.804

Die Topwerte im DAX sind RWE (WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129), Deutsche Börse (WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055) und Vonovia (WKN: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1). Von Gewinnern kann man jedoch nicht sprechen. Sämtliche Indexwerte befinden sich am Mittag angesichts der Marktunsicherheiten rund um Corona und den Handelsstreit zwischen China und den USA im Minus. Im Fokus steht auch Tesla (WKN: A1CX3T / ISIN: US88160R1014), vor allem, nachdem klar wurde, dass Konzernchef Elon Musk das Twittern nicht lassen kann.

