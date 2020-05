Die deutschen Aktienmärkte haben in der vergangenen, verkürzten Handelswoche trotz eines schwachen Ausklangs überwiegend deutlich zugelegt. Über weite Strecken zeigten sich die Anleger in Kauflaune, was vor allem auf Hoffnungen auf Lockerungen der Anti-Corona-Maßnahmen und eine langsame Rückkehr zur Normalität zurückzuführen war. Zudem wurden Meldungen über erste Zwischenerfolge bei der Suche nach einem Wirkstoff gegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...