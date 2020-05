++ Europäischer Aktienmarkt fällt zu Beginn der neuen Woche ++ DE30 testet wichtige Unterstützung bei 10.500 Punkten ++ ThyssenKrupp (TKA.DE) sichert sich 1 Milliarde EUR an Staatshilfen ++Die europäischen Aktienmärkte eröffneten die neue Woche mit großen bärischen Kurslücken. Beachten Sie, dass die meisten Börsen in Europa am Freitag geschlossen waren, als die offenen Märkte nachgaben. Daher kann ein Teil der heutigen Rückgänge als "Aufholen" der Entwicklungen vom Freitag angesehen werden. Während der heutige Ausverkauf vor allem durch die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China ausgelöst worden sein dürfte, vervollständigen die schwachen Daten das Bild. Die PMIs für das verarbeitende Gewerbe aus Europa für April wurden leicht nach unten angepasst, während die Erstveröffentlichungen aus Spanien oder Polen starke Rückgänge aufwiesen. Der Hongkonger BIP-Bericht für das 1. Quartal ...

