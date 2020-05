NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Commerzbank von 5,30 auf 3,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Steigende Kreditausfallkosten träfen die Gewinne der Banken während Rezessionen deutlich, schrieb Analystin Magdalena Stoklosa in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Erosion der Kapitalausstattungen erscheine aber handhabbar. Der Sektor erscheine auf den ersten Blick aktuell zwar günstig bewertet, allerdings lasse sich die Entwicklung aktuell kaum vorhersagen./mis/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2020 / 02:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



DE000CBK1001

