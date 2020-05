Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wülfrath (pta021/04.05.2020/12:30) - Die SCHNIGGE Capital Markets SE teilt mit, dass mit Datum vom 23. April 2020 gemäß Beschluss des Insolvenzgerichtes Frankfurt das Insolvenzverfahren nach Bestätigung des Insolvenzplans gemäß § 258 Abs. 1 InsO aufgehoben worden ist.



Der vollständige Beschluss kann auf der Geschäftsstelle des Insolvenzgerichtes Frankfurt eingesehen werden. Er ist der Gesellschaft bislang nicht zugegangen, die Informationen stammen aus dem offiziellen Portal für öffentliche Insolvenzbekanntmachungen und sind dort mit Datum vom 28.04.2020 veröffentlich worden.



Die Gesellschaft kann nun die Neuausrichtung weiter freibestimmt umsetzen und wird dazu voraussichtlich in Kürze eine Hauptversammlung mit weiteren Maßnahmen einberufen.



Nach Einreichung einer rechtsverbindlich unterzeichneten Globalurkunde, deren Unterschrift sich durch die Corona-bedingte Abwesenheit eines geschäftsführenden Direktors im Ausland verzögert, wird auch bei der Börse Düsseldorf als Heimatbörse der Gesellschaft bei Erfüllung der Auflagen die Wiederaufnahme des Handels der SCHNIGGE Aktien beantragt.



(Ende)



Aussender: SCHNIGGE Capital Markets SE Adresse: Heidestraße 35, 42489 Wülfrath Land: Deutschland Ansprechpartner: Florian Weber Tel.: +49 211 13861-13 E-Mail: fweber@schnigge.de Website: www.schnigge.de



ISIN(s): DE000A0EKK20 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf; Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1588588200801



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMay 04, 2020 06:30 ET (10:30 GMT)





Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken