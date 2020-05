BERLIN (dpa-AFX) - Weg mit der "Corona-Mähne": Nach rund sechs Wochen Zwangspause können sich die Menschen in Deutschland seit Montag wieder beim Friseur die Haare schneiden lassen. Trotz des traditionellen Ruhetags der Branche haben viele Betriebe bundesweit wieder geöffnet, müssen dafür aber strenge Sicherheitsvorkehrungen erfüllen. Viele Salons öffneten mit weniger Stühlen, um ausreichend Platz zwischen den Kunden zu wahren. Sogenannte gesichtsnahe Dienstleistungen wie Rasieren oder Bartpflege sowie das Färben von Augenbrauen oder Wimpern bleiben zudem verboten. Und das Haarewaschen vor dem Schneiden ist keine optionale Leistung mehr, sondern wird zur Pflicht.



Die Branche rechnete für Montag mit einem hohen Kundenandrang. "Es wird einfach einen Run geben", sagte der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands des Deutschen Friseurhandwerks, Jörg Müller, der Deutschen Presse-Agentur am Wochenende. Für ein erstes Fazit war es am Montagvormittag noch zu früh./maa/sb/DP/jha

